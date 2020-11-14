Письмо от 15.01.2019 № СД-4-3/101@

15.01.2019СД-4-3/101@Налог на профессиональный доход

О порядке уведомления о прекращении применения специальных налоговых режимов в связи с переходом на уплату налога на профессиональный доход

Федеральная налоговая служба в связи с установлением в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ с 1 января 2019 года в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон) налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в порядке, установленном Законом.

Частью 10 статьи 5 Закона предусмотрено, что датой постановки на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход является дата направления в налоговый орган соответствующего заявления.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 4 Закона лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» не вправе применять иные специальные налоговые режимы или вести предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 Закона.

На основании части 3 статьи 15 Закона индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (далее – ЕСХН), систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД), при условии соблюдения требований к налогоплательщикам, установленных Законом, вправе отказаться от применения указанных специальных налоговых режимов и перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Физическое лицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - налогоплательщик НПД) направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД (часть 4 статьи 15 Закона).

Обращаем внимание, что в соответствии с частью 5 статьи 15 Закона в случае направления указанного уведомления с нарушением установленного срока или не направления такого уведомления постановка данного лица на учет в качестве налогоплательщика НПД аннулируется.

До утверждения соответствующих форм уведомлений ФНС России рекомендует индивидуальным предпринимателям для уведомления налогового органа о прекращении применения УСН и ЕСХН в связи с постановкой на учет в качестве налогоплательщика НПД представлять в налоговый орган по месту жительства следующие действующие формы уведомлений:

уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (форма № 26.2-8). Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@;

уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН (форма № 26.1-7). Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.

В указанных уведомлениях индивидуальные предприниматели указывают в поле, предусмотренном для указания даты, с которой прекращается предпринимательская деятельность, в отношении которой применялась УСН (ЕСХН), дату постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Уведомление индивидуальным предпринимателем о прекращении применения ЕНВД в связи с постановкой на учет в качестве налогоплательщика НПД осуществляется путем представления в налоговый орган по месту жительства или по месту ведения предпринимательской деятельности (в зависимости от того, в каком налоговом органе индивидуальный предприниматель поставлен на учет в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации) заявления о снятии с учета индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика ЕНВД (форма № ЕНВД-4). Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.

Указанные уведомления (заявление) могут быть представлены в налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи, в том числе через сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», размещенный на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Моя система налогообложения».

Действительный государственный советник

Российской Федерации 2 класса

Д.С. Сатин